“Santa Maria Capua Vetere, storia…e fotografie”: oggi la mostra fotografica organizzata da Raffaele Aveta al Pasm

Sarà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 18, al Palazzo delle Arti di Santa Maria Capua Vetere – PASM (in via Mario Fiore 53), la mostra fotografica di Rosario Ascione, Maurizio Visconti e 21AKA12 intitolata “Santa Maria Capua Vetere, Storia…e fotografie”. All’evento, che gode del patrocinio morale del Comune di Santa Maria Capua Vetere, interverrà Raffaele Aveta, ideatore del PASM. “Questi appuntamenti organizzati al Palazzo delle Arti – spiega Raffaele Aveta – fanno parte del nostro #ProgettoCittà. Un progetto che punta alla valorizzazione e rivitalizzazione del tessuto artistico e culturale della nostra Città, anche grazie al coinvolgimento di artisti sammaritani”. La mostra, ad ingresso gratuito, è stata organizzata nel rispetto delle normative anti-Covid attualmente in vigore.