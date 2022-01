Santa Maria C.V. Trasporto pubblico, Aveta: “Occorre un’organizzazione puntuale dei servizi da offrire ai cittadini”

Condividi

Il gruppo consiliare “Alleanza per la Città – 5 Stelle – Verdi” guidato da Raffaele Aveta continua a portare avanti il proprio impegno per il territorio e per la difesa dei diritti dei cittadini sammaritani. Nel corso della prossima seduta del consiglio comunale, infatti, sarà oggetto di mozione anche la questione relativa al potenziamento del servizio di trasporto pubblico in Città. “Attualmente manca un’organizzazione puntuale e razionale delle fermate sul territorio sammaritano – dichiara il leader dell’opposizione, Raffaele Aveta – che, tra l’altro, è attraversato da linee di trasporto pubblico e privato molto frequentate da studenti e pendolari. Chiediamo all’Amministrazione comunale di provvedere alla realizzazione di apposite aree attrezzate, dotandole di adeguate strutture per la mobilità delle persone diversamente abili, e con paline informative su orari e tratte”. “Chiunque abbia usufruito di tale servizio in Città – continua Aveta – ha purtroppo dovuto fare i conti con le difficoltà legate alla necessità di reperire informazioni utili su orari, tratte e fermate, oltre al disagio (soprattutto nelle giornate ventose e/o piovose) derivante dalla mancanza di tettoie e pensiline nei pressi delle fermate programmate”. Tra l’altro, tra le varie problematiche, oltre alla mancanza di strutture di riparo, si segnala anche la presenza di fermate in punti totalmente illogici, creando situazioni di pericolo per utenti ed automobilisti nel momento in cui l’autobus, fermo per far salire e scendere i passeggeri, si ritrova inevitabilmente ad ostruire del tutto la carreggiata. “Ci batteremo anche su questo tema in Consiglio Comunale – conclude Raffaele Aveta – affinchè gli utenti non siano scoraggiati nella scelta di utilizzare i mezzi di trasporto collettivo”.