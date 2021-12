Santa Maria C.V., Aveta su aumento positivi in citta’: “Chiediamo all’amministrazione un contributo concreto per contenere il contagio”

Condividi

Il gruppo consiliare “Alleanza per la Città – 5 Stelle – Verdi” guidato da Raffaele Aveta, visto il grave aumento dei contagi da Covid-19 negli ultimi otto giorni ed il superamento di entrambi gli indici regionali del sistema di alert dell’Unità di Crisi, chiede all’Amministrazione comunale di mettere in atto azioni di controllo concrete al fine di verificare il rispetto delle norme emanate dal Governo e contenere il contagio. “Sarebbe opportuno – dichiara il leader dell’opposizione, Raffaele Aveta – che l’Amministrazione Mirra cominciasse a chiedersi il perchè di questo repentino aumento di cittadini sammaritani positivi nell’ultima settimana. Non sarebbe forse il caso di implementare i controlli attraverso l’attività di vigilanza svolta dalla Polizia Municipale? Soprattutto per quanto concerne assembramenti e green pass nei locali al chiuso. Invitiamo i nostri concittadini ad essere prudenti e a rispettare tutte le normative attualmente vigenti, soprattutto in vista del prossimo capodanno”.