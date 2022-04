Sant’ Arpino Zona Castellone: sversamento abusivo di rifiuti e atti vandalici

Condividi

Sant’Arpino: Zona Castellone Aniello Di Santillo, Coordinatore della sezione cittadina di Volt, osserva vivendo quotidianamente i suoi territori che la realtà in cui vive è continuamente sottoposta a maltrattamenti da parte dell’uomo.

Sversamenti e scarichi abusivi che purtroppo avvengono ancora troppo spesso.

Per non parlare degli atti continui di vandalismo che danneggiano la segnaletica stradale di pubblica utilità.

Aggiunge il giovane coordinatore cittadino Di Santillo: “La mia terra è sempre più martoriata: atti vandalici schiamazzi notturni nei weekend ragion per cui, mi sono sentito in dovere morale di mettere in atto un progetto innovativo attraverso il quale denunciare queste disastrose situazioni,faremo in modo che non ci sia differenza tra zone periferiche e centrali, questo progetto che partirà fra qualche settimana e ha come fine ultimo quello di sensibilizzare la popolazione con piccoli gesti e allo stesso tempo attraverso segnalazioni di rendere tutto più vivibile e a misura d’uomo.

Di Santillo poi fa sapere- in campagna elettorale mi sono prefissato molti obiettivi, tra questi quello di ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale in tutte le zone periferiche del nostro comune.

-Di Santillo poi continua:abbiamo assistito a episodi davvero infelici, ci sono state vittime innocenti e non credo sia concepibile scambiare le strade di zone periferiche come piste di go kart.

“La nostra é una nuova concezione di politica”.

Presenti sul territorio costantemente, vivendo le problematiche a 360° e non solo in campagna elettorale.

La svolta territoriale ha l’obbligo di partire dai noi giovani solo così possiamo realmente avvicinarci al cambiamento.