Condividi

(Adnkronos) – Tiene ancora banco il tema Sanremo a 'Viva Rai2!' e, sul caso che ha coinvolto Mara Venier, Fiorello lancia l'appello: "Far leggere quelle veline è stato un errore, ma adesso calmiamoci tutti. E' successo ed è stato stigmatizzato abbondantemente. Adesso calma, perché quando entra in gioco la violenza non va più bene. Addirittura hanno dovuto assegnare la scorta all'ad Sergio, finisce che la daranno anche a me…". Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda tornano anche sul famigerato 'ballo del qua qua' con John Travolta: "La gag fa infuriare FdI, possibile interrogazione in Parlamento alla Rai. Mi sembra giusto, è indubbiamente un argomento da dibattere – ironizza Fiorello dopo aver letto la notizia -. Lo sanno tutti poi che le papere sono di sinistra". Poi l'appello: "Giorgia, digli qualcosa. Se perdiamo tempo su questa cosa qui vengo lì…". Sempre a proposito di Sanremo, Fiorello legge anche una frase di Freccero, ex dirigente Rai, che ha detto 'Amadeus è il Draghi del Festival': "E' vero, infatti ieri l'ho chiamato e gli ho chiesto 'che stai facendo?'. Lui mi ha risposto: 'Lasciami, sto firmando banconote'". —[email protected] (Web Info)