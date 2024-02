Un’esplosione di glamour, bellezza e stile unico sta per invadere Sanremo, portando con sé non solo volti impeccabili, ma anche storie di resilienza, passione e diversità che trasformeranno il panorama della moda. MTfashionbrand di Miriam Tirinzoni, un’icona nella creazione di moda unica e personalizzata, ha unito le forze con ITALIAN NEWS e l’Agenzia di Moda Giofashion Studio di Giorgio Iozzi per creare un evento senza precedenti. La moda di Miriam Tirinzoni va oltre il concetto di semplici abiti; essa abbraccia l’autenticità e la fierezza di chi li indossa. Il suo brand, MTfashionbrand, è un invito a sfidare le convenzioni e a scrivere un nuovo capitolo nella storia della moda. Questo progetto, che unisce la creatività straordinaria di Tirinzoni e la raffinatezza di Giofashion Studio, promette di lasciare un’impronta indelebile nella storia della moda italiana. Le giornate del 9 e 10 febbraio saranno il culmine di questo straordinario progetto, con la sfilata di Miriam Tirinzoni Fashion Brand presso il Vicotory Morgana. In questo ristorante glamour di Sanremo, l’eleganza e la raffinatezza scenderanno la scala, creando un’incredibile esperienza visiva. Sarà un inno alla tradizione e un brindisi alla bellezza nel nome della creatività. La Rivista ACS MAGAZINE ha già riconosciuto l’eccezionale talento di Miriam Tirinzoni, presentando uno dei suoi capolavori sulla copertina, un abito indossato da Manuela Arcuri sul Red Carpet di Venezia78. Il palcoscenico di Sanremo vedrà sfrecciare le prime modelle, tra cui Loredana Semeraro, un’icona tra le modelle con numerosi premi e riconoscimenti a suo nome. Semeraro, vincitrice di titoli prestigiosi come Miss Reginetta d’Italia Lady 2019, La Mamma più Bella d’Italia 2021 e The Best Model d’Europa 2022, sarà accompagnata da altre bellezze di Giofashion Studio, come Eleonora Brunelli di Milano, finalista Nazionale di The Look of the Year 2023, e Aurora Basso di Treviso, finalista Mondiale di The Look of the Year 2023. Il palco di Sanremo diventerà il teatro di una straordinaria fusione di moda, bellezza e storie di successo. Miriam Tirinzoni invita tutti a fare parte di questa Sanremo story e a lasciarsi avvolgere dall’atmosfera magica della moda italiana. L’evento promette di essere un momento indimenticabile, unendo talento, creatività e l’inconfondibile stile italiano. Pronti a far parte di questa esperienza unica con MiriamTirinzoniFashionbrand? Una sfilata da non perdere che segnerà un nuovo capitolo nella storia della moda italiana.

Miriam Tirinzoni, nativa della Valtellina, è una donna intraprendente e determinata, caratteristica delle persone cresciute in montagna. Laureata in Economia Politica, ha accumulato diverse esperienze manageriali e ha fondato MT CONSULTING SRL, azienda attiva nel fund raising e nella gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenere agevolazioni e incentivi, collaborando con istituzioni come la Regione Lombardia e i Ministeri. Successivamente, ha avviato ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA SRL, un’Esco focalizzata sulla promozione del risparmio energetico. Nel 2020, ha lanciato con successo il suo brand di moda MT Fashion.

Miriam Tirinzoni ha dimostrato la sua abilità nell’imprenditoria e nella consulenza, consolidando il suo ruolo nel settore della moda. Nel 2021, ha vestito Manuela Arcuri sul red carpet di Venezia78 con un abito bianco e nero che ha ricevuto molte recensioni positive. Nel 2022, ha vestito anche Delia Duran per la registrazione presso la trasmissione “Verissimo”. Sempre nel 2022, la Velina russa Vera Atiuskina ha scelto un outfit e una borsa di Miriam Tirinzoni. Durante EXPO Dubai 2022, ha ricevuto la menzione come “Stilista Rivelazione 2021”. Nel luglio del 2022, è stata insignita del Premio Accademico d’Onore Cartagine presso la Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma dall’Associazione Cartagine.