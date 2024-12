Sanremo, Conti: “Fedez e Tony Effe? Sono intelligenti, canteranno e basta”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Fedez e Tony Effe? "Sono due ragazzi intelligentissimi. Lì canteranno e basta, ne sono sicuro". A dirlo è Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo 2025, ospite a 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa, intervenendo sulla presenza dei due rapper alla kermesse, che sta scatenando diverse polemiche. "E poi – prosegue Conti – fa parte del colore, del calore". Conti oggi si dichiara "sereno", ma "la scelta dei big – spiega il conduttore toscano- è una cosa che non ti fa dormire la notte, perché senti la responsabilità della discografia in qualche modo. Qualcuno deve andare via, molti amici devi eliminare, molti altri invece li devi includere, quindi devi ascoltare le canzoni e cercare di fare il meglio possibile". E sull'ipotesi ridurre a 24 i concorrenti alla gara, assicura: "Era impossibile". Bocca cucita di Conti anche sui possibili co-conduttori – conduttrici. "Paola Cortellesi? Annalisa? Non so ancora niente", giura. Damiano David o Jovanotti ospiti al festival di Sanremo? "Beh, magari, dico io, no? Io aspetto la loro telefonata", dice ancora. "Se chiamo io e poi mi dicono di no ci rimango male", ha aggiunto Conti. Com'è nata l'idea del dopofestival? In Toscana, a Firenze al ristorante di fronte a una ribollita, una pappa al pomodoro e una minestra di farro", la risposta. "Ho proposto ad Alessandro questa idea di adattarsi soprattutto perché volevo anche ampliare i giovani, rimetterli a parte e quindi fare una sorta di talent", spiega Conti. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.