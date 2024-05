1 minuto di lettura

La macchina Sanremo 2025 si è messa in moto, Carlo Conti nominato alla conduzione del prossimo Festival della canzone italiana ed al contempo è stato selezionato il primo operatore per l’area benessere del festival: il dott. Alessandro Di Tano.

Dottore in osteopatia e posturologia clinica originario di Sessa Aurunca (CE), è la prima grande new entry della squadra Dream Massage capitanata dal Prof. Stefano Serra, che scenderà in campo presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo durante la kermesse festivaliera per donare benessere ed emozioni ai cantanti, artisti, giornalisti e a tutti gli addetti ai lavori del festival di Sanremo ed unica luxury spa della costa sanremese è pronta ad accogliere il Dott. Di Tano per affidare alle sue sapienti mani la cura e il benessere dei suoi avventori.

Il Dott. Di Tano è pronto a mettere in campo la sua grande esperienza e conoscenza della materia. Ha oltre 20 anni di studio della materia e si è formato nelle migliori scuole tra Napoli e Milano con tirocinio presso l’azienda ospedaliera romana del Gemelli.

Specializzato valutazione clinica e posturologia integrata. Ha collaborato con il Coni come tecnico delle attività fisico sportive della terza età.

Attualmente è Posturologo – Osteopata libero professionista tra Sessa Aurunca e Cassino. Ed è docente di Osteopatia, posturologia e si occupa della formazione degli specialisti a 360°.

E’ anche Presidente dell’associazione Specialisti Insieme per la Salute.

A giugno terrà una docenza presso il prestigioso evento formativo Dream Massage Advanced e Massaggio Cranio Sacrale, presentando il suo metodo di osteopatia emozionale. Un insieme di tecniche di osteopatia emozionali e tecniche fasciali fisioterapiche.

Un primo passo che lo condurrà nella città dei fiori in quello che è l’evento più ambito in italia: il Festival.

L’appuntamento è a Bari sabato 8 e domenica 9 giugno presso il meraviglioso Baia Sangiorgio Hotel Resort.

In questa due giorni di altissima formazione organizzata dalla master Lamorgese, proseguiranno le selezioni degli operatori di benessere per il Master Massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi Sanremo 2025.

Non ci resta che restare connessi,e seguire le avventure del casertano dott. Di Tano, dopotutto Sanremo è sempre Sanremo.

