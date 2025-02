Sanremo 2025, Vanessa Scalera chi è: l’attrice di ‘Imma Tataranni’ ospite al Festival

1 minuto di lettura

Vanessa Scalera sarà ospite nella serata finale del Festival di Sanremo 2025. L'attrice che interpreta il sostituto procuratore 'Imma Tataranni' nella fiction Rai di successo, salirà sul palco dell'Ariston nal capitolo conclusivo della kermesse canora per presentare la nuova stagione della serie targata Rai, in uscita il prossimo 23 febbraio. Vanessa Scalera nasce a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 5 aprile 1977. Scopre sin da giovane la passione per la recitazione e si trasferisce presto a Roma dove si diploma presso la scuola di teatro ‘La Scaletta’. Nel 2015 ottiene il ruolo da protagonista nel film per la televisione 'Lea'. Ma la vera svolta arriva nel 2019 con ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ nella parte della protagonista. Nel 2022 riceve la candidatura come miglior attrice protagonista ai ‘David di Donatello’ per il film ‘L'Arminuta’ e per lo stesso ruolo si aggiudica un 'Nastro d’argento'. Nello stesso anno recita in ‘Filomena Marturano’, andato in onda su Rai 1 il 20 dicembre 2022. E prende parte anche in ‘Napoli milionaria!’ su Rai 1. Nel 2024 interpreta Cosima Serrano nella serie Disney ‘Qui non è Hollywood’, ispirata alla storia vera Sarah Scazzi. Nel 2024 è nel film ‘Diamanti’ per la regia di Ferzan Özpetek. L’attrice è molto riservata sulla sua vita privata, ma da anni è legata sentimentalmente al regista teatrale e attore Filippo Gili. I due non sono sposati e non hanno figli. —[email protected] (Web Info)

