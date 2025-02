Sanremo 2025, Tony Effe e il ‘caso collana’: divieto per prodotti riconoscibili

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Se il prodotto è riconoscibile diventa 'fuorilegge'. Ecco perché Tony Effe, nella terza serata di Sanremo 2025, si è dovuto togliere la collana. Il caso, più o meno, fa discutere al Festival e viene trattato nella conferenza stampa di oggi. "Il discrimine è in sostanza, al di là ovviamente del marchio che non si può esibire, è rappresentato dalla riconoscibilità del prodotto", spiega il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, rispondendo alle domande. Ciannamea dopo aver letto la norma, ormai inserita in tutti i contratti e nel regolamento di Sanremo, sul divieto di fare pubblicità occulta "a marchi, loghi, prodotti, servizi", ha sottolineato: "Andrebbe apprezzato questo comportamento di Rai che vuole evitare, oltre all'esibizione di loghi anche prodotti riconoscibili". E chi chiede con quale criterio si decida cosa sia riconoscibile, risponde: "Ci sono una serie di dirigenti Rai, di funzionari Rai, che fanno questo controllo. Ovviamente, il tentativo è sempre quello di evitare il più possibile la riconoscibilità, l'oggetto riconoscibile. Poi, è ovvio, non sempre l'oggetto che è riconoscibile per me è riconoscibile per un altro. Però tendenzialmente questa è la linea che si segue", conclude. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.