Sanremo 2025, Tony Effe e Fedez ‘lasciati a piedi’: ecco a chi il pubblico darebbe un passaggio

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Era il 2021 quando Zlatan Ibrahimovic, allora co-conduttore del Festival di Sanremo, rischiò di non arrivare in tempo perché bloccato nel traffico. Ci riuscì solo grazie al passaggio di un motociclista. Ma se avvenisse oggi, e a bordo strada gli italiani trovassero i cantanti in gara nella kermesse 2025, a chi darebbero e a chi non darebbero uno strappo per arrivare in tempo? Se Giorgia arriverebbe di sicuro sul palco, Tony Effe e Fedez rimarrebbero a piedi. Dall’indagine, commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different , è emerso che sul palco arriverebbero di sicuro non solo la cantante romana (prima in questa speciale classifica con il 34% degli italiani più che disposti a darle un passaggio), ma anche Elodie (seconda con il 31%) e Massimo Ranieri (terzo con il 26%). Appena sotto al podio, ma con ottime probabilità di arrivare comunque a esibirsi per tempo grazie all’aiuto degli automobilisti di passaggio, Francesco Gabbani (quarto con il 19%), i The Kolors (18%) e Marcella Bella (17%). Il perché della scelta? Il primo dei parametri in base a cui gli intervistati dichiarano di aver deciso sono le capacità artistiche (94,5%) e l’empatia o simpatia (87,2%). Solo terza la bellezza fisica (42,2%). Andando nello specifico dei tre 'vincitori' del sondaggio, il 61% del campione darebbe un passaggio a Giorgia per le sue capacità artistiche, il 21%, invece, la accompagnerebbe all’Ariston per la sua simpatia. Elodie ha, prevedibilmente, sbaragliato molti per la sua bellezza fisica (59% di chi la accompagnerebbe per arrivare sul palco), ma ha raggiunto percentuali importanti anche per l’empatia (18,3%) che mostra in pubblico ai suoi fan e per le sue doti canore (12,3%), curiosamente molto apprezzate anche dagli over 65 (in questo sotto campione il dato arriva addirittura al 24,8%). Sono il talento (55,3%) e la simpatia (16,3%), invece, i principali motivi per cui gli italiani riserverebbero un posto in auto a Massimo Ranieri. Ma chi sono quelli che invece gli italiani lascerebbero a piedi? Su tutti spiccano Tony Effe (48,4%) e Fedez (46,1%), terzo posto in questa sgradevole classifica, sia pure con una percentuale nettamente più bassa, per Achille Lauro (25,4%). Avrebbero serie difficoltà ad arrivare per tempo anche Willie Peyote (13,9%), il gruppo creato ad hoc per il Festival Shablo, Gué, Joshua e Tormento (13,4%) e Rocco Hunt (13%). Nel caso degli artisti lasciati a piedi, però, non vengono esplicitate le ragioni della scelta. Se qualcuno ottenesse un passaggio, molti altri rimarrebbero a lungo in autostrada e allora Facile.it ha anche chiesto ai rispondenti al sondaggio quale, fra le canzoni vincitrici delle ultime 10 edizioni del Festival vorrebbero ascoltare per alleviare lo stress della coda. 'Due vite' di Marco Mengoni (vincitrice del 2023, prima in questa classifica con il 40,9% delle risposte), 'Occidentali’s karma' di Francesco Gabbani (2017, con il 37,6%) e 'Grande amore' de Il Volo (2015, con il 36%) sono le canzoni preferite dal campione. Quarto posto per 'La Noia' di Angelina Mango (vincitrice della scorsa edizione del Festival) che precede 'Fai Rumore' di Diodato, primo nell’edizione 2020 (32,5%). Curiosamente solo sesti i Måneskin con la loro 'Zitti e buoni' (31,2%) brano che proprio nel 2021 non solo li portò in cima alla classifica del Festival, ma gli spalancò le porte del successo internazionale e a vincere l’Eurovision Song Contest. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.