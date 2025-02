Sanremo 2025, The Kolors chi sono: la bugia per entrare ad Amici, la polemica agli Mtv Awards e il sogno di Stash

4 minuto di lettura

(Adnkronos) –

The Kolors è una delle band protagoniste del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che il gruppo porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Tu con chi fai l’amore’. Tornano in gara alla kermesse canora per la terza volta, l'ultima è stata nel 2024 con la hit 'Un ragazzo e una ragazza'. Tra i maggiori successi della band c’è la canzone ‘Italodisco’, che nell’estate 2023 si afferma come una delle maggiori hit della stagione. I The Kolors si sono formati a Napoli nel 2009. La band è composta da il frontman (che suona anche la chitarra) Antonio 'Stash' Fiordispino, Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. Il successo arriva nel 2015 quando i The Kolors partecipano e vincono la quattordicesima edizione del talent show 'Amici di Maria De Filippi'. Fun fact: Stash ha confessato solo più avanti di aver mentito sulla sua età durante le audizioni al talent show di Canale 5. “Avevo compiuto 26 anni da poco e credevo che Amici avesse un limite di età, fino ai 25”, ha ricordato il cantautore che ha falsificato la carta d’identità, proprio per evitare di non essere ammesso a causa del limite d’età. Durante l’esperienza ad Amici Elisa è stata la loro coach. Hanno mantenuto un ottimo rapporto anche dopo il programma, tanto che il frontman della band era anche tra gli invitati al matrimonio della cantante e di suo marito Andrea Rigonat. L'inglese è una lingua che compare spesso tra i brani dei The Kolors. Per imparare meglio la lingua, il frontman si è trasferito a Londra per alcuni anni. Il nome 'The Kolors' riflette la varietà musicale della band: dalla pop al rock, dall’R&B all’indie. Fino al 2022, Daniele Mona era il terzo componente dei The Kolors, poi ha abbandonato la band e al suo posto è subentrato Dario Iaculli. Stash – che all’anagrafe porta proprio questo nome anche se in molti credono che sia un nome d’arte – ha avuto una relazione di 10 anni con la giornalista di moda Carmen Fiorentino. In seguito, si lega alla modella-giornalista Giulia Belmonte e nel 2020 i due diventano genitori Grace, nel 2022 nasce la secondogenita, Imagine. Due nomi che hanno a che vedere con la musica. Stash è un vero fan dei Queen e in particolare del frontman Freddie Mercury. Ha anche alcuni tatuaggi ispirati ai suoi idoli musicali. Il suo sogno nel cassetto, come ha rivelato più volte, è quello di potersi esibire a Wembley, lo stesso stadio che ha ospitato la band di fama mondiale. Durante gli Mtv Awards 2016, i The Kolors sono finiti al centro di un polverone mediatico. Il frontman della band ha prima sputato alla telecamera in diretta televisiva durante la loro esibizione, e dopo il gruppo si è rifiutato di ricevere il premio a loro assegnato. Nel backstage si è consumata una lite tra il cantante e il conduttore Francesco Mandelli, che cercò di convincere la band a tornare sul palco. Stash si scusò per il suo comportamento attraverso un post su Instagram: “Lo sputo in telecamera non era per la gente che ci sostiene… Era per la gente che cerca di boicottarti senza alcun motivo. Perdonatemi… Sapete come sono fatto”. Il motivo dell'accaduto non è mai stato rivelato, ma circolavano indiscrezioni sulla delusione di aver visto vincere 'Benji e Fede' nelle categorie in cui avrebbero potuto vincere i The Kolors. Il brano scritto da Stash con Davide Petrella e Calcutta vuole celebrare la "leggerezza": "Evviva i momenti in cui non guida la testa, ma il cuore. Dobbiamo imparare a fidarci di più del nostro istinto". Persa in un’isola grande così A mille miglia da questa città Avevi grandi occhi neri e mi fa Dove stai andando? Non lo so Era una stella che lascia una scia Un desiderio che nasce così La gente in strada che viene e che va Si sta cercando E non lo sa Tutte le storie sono uguali e te lo dico C’è sempre uno che se ne va da Roma a Portorico Mi sento come l’ultima bottiglia che ho nel frigo Che non ricordo mai mai mai mai Mi piaci un minimo Mi aspetti a Mykonos In ogni rendez-vous Bugie si dicono Chi non è libero Chi non c’ha il fisico Stasera non importa più Tu con chi fai l’amore E perché Sale come un ascensore quando vengo da te Se fai così mi togli l’anima Che cosa stupida Tanto la cosa importante non è Tu con chi fai l’amore Stasera Domani Chissà Tu con chi fai l’amore Stasera Domani Chissà A mezzanotte poi un salto nel blu Dove le luci si spengono già Diceva dai l’hai capito anche tu Mi sto innamorando Non lo so Io per gli errori c’ho una mezza calamita Chi prova le emozioni e chi le compra con la visa Non mi mandare fuori appena inizia la partita Con te non gioco mai mai mai mai Mi piaci un minimo Mi aspetti a Mykonos In ogni rendez-vous Bugie si dicono Chi non è libero Chi non c’ha il fisico Stasera non importa più Tu con chi fai l’amore E perché Sale come un ascensore quando vengo da te Se fai così mi togli l’anima Che cosa stupida Tanto la cosa importante non è Tu con chi fai l’amore Non posso spegnere le luci dell’alba Che sono dentro la stanza Guarda che confusione Non c’è mai una ragione Uhh Non posso credere alle voci dell’ansia Sanno il mio nome ma non è la realtà Guarda che confusione Ma non importa più (Tu con chi fai) (Tu con chi fai) Tu con chi fai l’amore E perché Sale come un ascensore quando vengo da te Se fai così mi togli l’anima Che cosa stupida Tanto la cosa importante non è Tu con chi fai l’amore Stasera Domani Chissà Tu con chi fai l’amore Stasera Domani Chissà —[email protected] (Web Info)

