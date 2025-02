Sanremo 2025 – terza serata, Conti: “Stasera mi prenderò una rivincita con i Duran Duran che anni fa mi rifiutarono un saluto per la radio”

1 minuto di lettura

Seconda serata del Festival con 64,6 % di audience che premia la sobrietà e l’eleganza, intendendo esclusivamente esaltare la musica italiana.

Carlo Conti sta collezionando in modo inaspettato, il suo successo con questa kermesse, anche tra i giovani! Questa sera sarà dato spazio ai Duran Duran, mentre Iva Zanicchi riceverà il premio alla carriera, e comparirà il cast di Mare Fuori. Riflettori accesi sulla sfida finale delle nuove proposte, insieme alle esibizioni degli altri 14 artisti in gara. Spazio a televoto e giuria radio insieme.

Co-conduttrici della serata saranno Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini.

Sul palcoscenico del Suzuki Stage ci esibirà invece Ermal Meta. La terza giornata sanremese cade nella giornata mondiale della radio, da sempre veicolo di divulgazione della musica.

“Lunga vita alla radio nella giornata mondiale dedicatole. Vengo dal mondo della radio e tutto quello che è stato scelto in questo Festival è frutto di una scommessa con le radio, per vedere quante di queste canzoni saranno poi passate. Sono felice perché voglio pedalare col sorriso sulle labbra. Vi prometto un’altra serata piena di colore. Ieri la presenza di Bianca Balti è stata un grande esempio valso più di ogni monologo”, commenta Carlo.

”Anche io da giovane venivo qui a Sanremo per cogliere le interviste sul Festival. Ho vissuto questo mondo intensamente e per questo ho grande rispetto per tutti coloro che lavorano nella musica, in questo appuntamento tutto italiano”, aggiunge.

”Il Festival è in buona salute. Ecco perché sta andando bene. Non occorre fare confronti con il passato. Io sto semplicemente facendo il mio lavoro. Stasera però mi prenderò la rivincita con i Duran Duran che nel 1985 aspettai fuori il loro albergo a Sanremo per avere un saluto per la mia radio, e allora lo negarono”.

Il presentatore riceve per l’occasione, un premio da Radio esercito per aver raccontato nel tempo il mondo della musica. A tal proposito coglie l’occasione ancora una volta per parlare di pace e ribadisce: “Ringrazio tutti i militari impegnati nel mondo per garantire la pace”.

La grande umiltà di Conti è il sentiment percepito dalla collettività. Con lui si faranno fatti e non parole, anche nella terza serata!

