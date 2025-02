Sanremo 2025, tanto ‘amore’ e poca ‘guerra’: le parole più usate nelle canzoni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – I testi delle canzoni che i 29 Big presenteranno sul palco del Festival di Sanremo sono stati resi noti. In totale, dai cantanti vengono usate 1.813 parole diverse. Non molte per una lingua come l'italiano che dispone di circa 2 milioni di parole: e infatti, se in 29 componimenti il numero complessivo di parole ammonta a 9.505, ognuna è ripetuta in media più di 5 volte. Come risulta da un'analisi dei testi effettuata dall'Adnkronos, i termini più utilizzati dagli artisti in gara e dai loro autori – tolti articoli, congiunzioni, pronomi, preposizioni, avverbi e aggettivi – sono "amore" (utilizzato ben 47 volte), "occhi" (37 volte), "vita" (36), "cuoricini" (28 volte ma, va detto, tutte nel brano omonimo dei Coma_Cose), "battito" (18 volte, grazie all'omonimo brano di Fedez), "cuore" e "paura" (entrambi 16 volte), "film" (13 volte), "mare" (12 volte), "gente" (12), "bacio" (12 volte), "decrescendo" (12 volte, tutte nel brano di Rkomi 'Il ritmo delle cose'). Il termine "guerra" è usato 6 volte ma quasi sempre in maniera metaforica nei brani di Fedez, Rocco Hunt e Massimo Ranieri. Dopo il verbo essere, nell'era dello smartphone è il verbo chiamare il più presente (anche e soprattutto alle tante ripetizioni che caratterizzano il ritornello del brano 'Chiamo io chiami tu' di Gaia), seguito dalle voci del verbo fare e volere. Il verbo avere è solo al quinto posto. In un'annata dove i brani appaiono più sentimentali e intimistici e dove le incursioni nell'attualità sono rare, nella classifica degli avverbi, "mai" (40 volte) è più usato di "sempre" (26 volte). E ancora tra pronomi, aggettivi e avverbi: "niente" (27 volte) è più usato di "tutto" (24 volte), "male" (24 volte) è più usato di "bene" (9 volte), "solo" (53 volte ma nella doppia accezione di avverbio e aggettivo) è molto più usato di "insieme" (12 volte) e di "sola" (11 volte). Infine, in un'edizione dove diversi brani parlano del rapporto genitori-figli, la figura paterna è meno protagonista nei brani di Sanremo di quella materna: "padre" è citato 5 volte come "mamma" ma 4 volte è presente anche "madre", mentre "figlio" è presente 3 volte. (di Antonella Nesi) —[email protected] (Web Info)

