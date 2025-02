Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli e il fuorionda in tv oggi: “Sento tutto…”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

"Sento tutto quello che i tuoi ospiti dicono di me…". Selvaggia Lucarelli e il fuorionda a La vita in diretta. La giornalista, presenza fissa al Dopofestival a Sanremo 2025, ospite di Alberto Matano su Raiuno si ritrova al centro di una discussione 'pepata'. Va in scena un botta e risposta con la collega Mariella Venegoni che si dice 'terrorizzata' da Lucarelli. "Non direi mai ad una collega 'sono terrorizzata da te'. Non lo direi in partricolare di una donna, altrimenti la si incasella in un segmento 'strega'. Ci sono tante donne che fanno questo mestiere e sono in grado di articolare una critica puntuta", dice Lucarelli. "Era ironico", chiosa Venegoni, in studio seduta accanto al coreografo Luca Tommassini. Mentre arriva in collegamento Elettra Lamborghini, si colgono le parole dei due ospiti in studio: "Mamma mia…", dice Venegoni. "Ma lei non vede l'ora…", osserva Tommassini. "Alberto, sento tutto quello che i tuoi ospiti dicono di me… Digli di non farmi sentire. Una dice 'mamma mia', l'altro dice 'aspettava solo questo'…", interviene ancora Lucarelli. —[email protected] (Web Info)

