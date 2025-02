Sanremo 2025, salta l’audio sull’incipit di Carlo Conti: cosa è successo

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo 2025 parte con un piccolo incidente tecnico. Mentre Carlo Conti annunciava l'inizio del festival e introduceva la gara, l'audio del festival si è bloccato per una decina di secondi e i telespettatori non sono stati in grado di ascoltare le parole del conduttore. Il conduttore e direttore artistico stava facendo i primi saluti. Subito i telespettatori si sono scatenati i commenti e le 'segnalazioni' social. La maggior parte degli utenti ha commentato il 'tempismo' del guasto a pochi secondi dall'inizio del 75esimo Festival: "No vi prego partiamo malissimo senza audio non ci voglio credere", "È iniziato da 10 secondi ed è già saltato l'audio", "Non è iniziato nemmeno da 1 minuto e già non si sente più l’audio mi sento già drogata aiuto", ma qualcuno si è spinto un po' con l'ironia postando una foto di Amadeus e la frase "L’uomo che ha manomesso l’audio per 20 secondi". Qualcun altro immagina "il panico dietro le quinte per quei pochi minuti in chi l'audio ha smesso di funzionare" con tanto di citazione cinematografica, mentre un utente non ha dubbi sul "Fonico licenziato al minuto 3 della prima puntata". —[email protected] (Web Info)

