Sanremo 2025, Rose Villain svela il playback a Domenica In e canta col microfono a rovescio

Rose Villain dice 'no' al playback. La cantante, che al Festival di Sanremo 2025 si è classificata 19esima con il brano 'Fuorilegge', si è esibita a Domenica In cantando col microfono a rovescio. Dopo le prime note del brano, Rose Villain ha girato il microfono e lo ha impugnato al contrario, scegliendo così di mostrare al pubblico la verità: stava cantando in playback. Poi, ha abbandonato a terra il microfono e si è avvicinata al centro dell'Ariston per cantare in mezzo alla platea. Come Rose Villain, anche altri Big hanno dimostrato di non aver cantato live. Elodie, ad esempio, che prima di esibirsi ha detto "Ma certo, il favoloso playback mi aspetta". Noemi, ha sdrammatizzato, e ha detto: "Nel 2012 mi arrabbiai, adesso mi sono goduta il pubblico che nelle sere del Festival sembra lontano, ora ho cantato con loro e sono felice". Anche il vincitore della kermesse, Olly, che ha abbandonato il microfono dopo le prime note per lanciarsi a cantare tra la folla. —[email protected] (Web Info)

