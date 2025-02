Sanremo 2025, Olly: “Eurovision? Mi prenderò del tempo per decidere”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Con la vittoria a Sanremo 2025, Olly ha ottenuto direttamente l'accesso per la partecipazione all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Basilea in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025. Ma cosa farà l'artista ligure? Dopo la proclamazione, in conferenza stampa, il vincitore del festival ha spiazzato tutti dicendo di volersi prendere del tempo per decidere se partecipare al concorso canoro. Partecipare all'edizione 2025 dell'Eurovision song contest? "Non ho pensato all'eventualità. Se c'è la possibilità mi prenderei del tempo ma è un onore incredibile", ha detto Olly. E Claudio Fasulo, vicedirettore intrattenimento Rai, ha aggiunto: "Merita una settimana per rifletterci". "Quello che mi è successo ieri sera è folle. Quando dicevo che non valutavo la vittoria come opzione ero sincero", ha sottolineato il cantautore.

In conferenza stampa infatti Olly ha spiegato che, iniziando la gara a Sanremo con il brano 'Balorda Nostalgia'. ", non pensava di vincere. "Non me l'aspettavo assolutamente. Sono tanti anni che scrivo, che lavoro sulla mia musica. Sono abituato a ricevere una certa dose di amore ma riuscire a ricevere altrettanto in più con delle esibizioni di una settimana è stata una grandissima scoperta", ha detto l'artista. E ha aggiunto: "Ho sentito tantissimo il calore del pubblico, soprattutto giovedì". "L'unica guerra, l'unica gara che io faccio è sempre solo contro me stesso. Fisicamente posso trarre in inganno perché sono grosso ma nascondo una grande timidezza, che a volte può essere scambiata per diffidenza, da genovese un po' ce l'ho. Ma ho una profonda sensibilità da quando sono nato, sono cresciuto in una famiglia in cui c'era rispetto e amore, e mi hanno insegnato a farmi qualche domanda in più", ha dichiarato nel corso dell'incontro in Sala stampa. Il cantante ha rivelato che "le prime persone che ho chiamato sono stati i miei genitori". "Quando l'ho chiamato mio padre era fuori coi cani – ha detto Olly tra le risate dei giornalisti – Mi ha detto 'Sono scioccato, non so cosa dire'. 'Manco io', gli ho risposto". I genitori gli hanno dato "la possibilità e la fiducia di fare quello che volevo, sostenendomi e non ostacolandomi mai. Io spero che se mi innamorassi e avessi un figlio di dare lo stesso insegnamento a chi metterò al mondo", dice il giovane artista genovese. —[email protected] (Web Info)

