Sanremo 2025, Neri per Caso chi sono: il gruppo che duetta con Massimo Ranieri

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Massimo Ranieri duetterà questa sera, venerdì 14 febbraio, con i Neri per Caso. La canzone scelta per l'esibizione della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, è 'Quando' di Pino Daniele. Ma chi è il gruppo musicale che canta a cappella? I Neri per Caso si sono formati a Salerno nel 1991 e sono noti per essere un gruppo musicale che canta a cappella. Ciro Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis, Mimì Caravano, Daniele Blaquier e Gonzalo Caravano sono i sei componenti del gruppo. Il nome ‘Neri per Caso’ nasce una sera in un locale a Roma, quando durante una loro esibizione erano tutti vestiti di nero, con jeans e maglie nere. Alla domanda se si vestissero sempre così, loro hanno risposto "no, è stato un caso". Il nome originale del gruppo era ‘Crecason’, acronimo delle iniziali dei cognomi Crescenzo e Caravano, più il suffisso "son" ispirato dai Jackson 5. I Neri per Caso partecipano a Sanremo Giovani nel 1994 con il brano 'Donne' di Zucchero Fornaciari, qualificandosi per la sezione ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo 1995 e vincono con la canzone ‘Le ragazze’, eseguita a cappella. Con il brano ‘Mai più sola’ di Claudio Mattone, il gruppo partecipa di nuovo al Festival di Sanremo arrivando al quinto posto tra i big. Negli anni vengono pubblicati diversi dischi e il 7 giugno del 2002 esce 'La raccolta', il disco che contiene i loro maggiori successi, arricchito dagli inediti ‘Amore psicologico’ e ‘Tu sei per me’. Il 15 febbraio del 2008 esce il loro nuovo album intitolato ‘Angoli diversi’ dove, per l'occasione, undici cantanti italiani – tra cui Mango, Lucio Dalla, Luca Carboni, Samuele Bersani, i Pooh, Claudio Baglioni e Gino Paoli – hanno interpretato con il gruppo una canzone del loro repertorio arrangiata a cappella. Nel settembre del 2013 Diego Caravano lascia il gruppo, dedicandosi a nuovi progetti creativi e alla docenza di canto in conservatorio. Nell'ottobre del 2015 esce il singolo ‘Make Love’, che anticipa 'Neri per Caso 2.0', album pubblicato in occasione dei 20 anni di carriera. Tornano altre volte al Festival di Sanremo nella serata dei duetti: nel 2008 affiancano Mietta interpretando a cappella la canzone 'Baciami adesso'. E nel 2018 partecipano di nuovo alla serata dei duetti del Festival di Sanremo con Elio e le storie tese nel brano d'addio del gruppo 'Arrivedorci'. Nel 2021 tornano al Festival di Sanremo questa volta per affiancare Ghemon in un medley dedicato alle donne dal titolo ‘L'Essere Infinito (L.E.I.)’. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.