Sanremo 2025, Maneskin: dalla conquista del mondo a separati al Festival

(Adnkronos) – Era il 2021 quando i Maneskin vinsero il Festival di Sanremo con il brano ‘Zitti e buoni’. Lo stesso brano li portò a vincere l’Eurovision Song Contest nello stesso anno. Da quel momento, cavalcando il grande apprezzamento ricevuto dalla platea internazionale dell'Eurovision, è cominciata la loro ascesa: dai marciapiedi di Roma a icone mondiali del rock. I Maneskin hanno portano la loro musica nei cinque continenti, partendo dagli Stati Uniti e arrivando a suonare in tutti gli angoli del pianeta, grazie anche all'endorsement di vere leggende del rock, da Mick Jagger (i Rolling Stones fanno aprire alla band italiana uno dei loro concerti) a Slash dei Guns n' Roses, fino a quello di ieri dei Duran Duran. Ma quando la favola dei musicisti romani era all'apice, la storia prende un'altra piega. E a Sanremo 2025, Damiano David e Victoria De Angelis arrivano da 'separati in casa'. Dopo il tour mondiale, che ha registrato il tutto esaurito, i componenti dei Maneskin hanno intrapreso strade diverse. Soprattutto Damiano David, frontman della band, e Victoria De Angelis, la bassista. Il primo si è dedicato alla carriera da solista, prima con il singolo d'esordio ‘Silverlines’ e poi con ‘Born with a Broken Heart’, presentato ieri, mercoledì 12 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2025. Victoria, invece, si è dedicata al dj set: ha cominciato un lungo tour statunitense oltre ad aver pubblicato un singolo assieme alla popstar brasiliana Anitta, a cui si aggiunge la collaborazione con Halsey, con la quale collabora in 'Ego', singolo della cantante americana. Ci sono tutti i presupposti che farebbero pensare alla separazione definitiva dei Maneskin. Ma, stando alle dichiarazioni rilasciate dai due in alcune interviste, in realtà il gruppo si sarebbe solo preso una pausa, una fase con progetti paralleli individuali. Ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, Damiano aveva sottolineato: “Non ci siamo sciolti, stiamo solo facendo un Erasmus. Dopo tanti anni, sono arrivato al punto in cui avevo la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che avevo tenuto io stesso nascosto”. Nello stesso periodo, il frontman si è legato sentimentalmente all’attrice a cantante statunitense, Dove Cameron. Victoria De Angelis ha ammesso a 'Cosmopolitan' che non è stato semplice pensare a un progetto da solista: “Da sola si sente più pressione e all’inizio ero un po’ nervosa. Con la band siamo molto legati, quindi mi sono dovuta abituare anche a viaggiare da sola. Ma mi diverto molto anche così”. Quattro anni dopo la vittoria dei Maneskin a Sanremo, Damiano David è tornato sul palco del Teatro Ariston come super ospite della seconda serata della kermesse canora per presentare il suo progetto da solista. E questa sera, giovedì 13 febbraio, accanto ai superospiti della terza serata, i Duran Duran, salirà sul palco la bassista Victoria De Angelis. A quanto apprende l'Adnkronos, la giovane musicista suonerà il basso in uno dei brani che la band britannica porterà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Proprio ieri Simon Le Bon aveva tessuto le lodi dei Maneskin nella conferenza stampa tenuta dalla band all'Ariston Roof: "Dovreste essere fiori di avere una rock band così in Italia". Peccato che proprio questo Sanremo 2025 sembra sancire un passaggio decisivo sul futuro della band: dalla conquista del mercato mondiale alla 'separazione in casa' all'Ariston. —[email protected] (Web Info)

