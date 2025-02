Sanremo 2025, le pagelle di conduttori e ospiti della terza serata

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tra vecchie conoscenze, volti nuovi, sorprese dell'ultima ora e sorprese annunciate, il palco dell'Ariston si preannuncia quest'anno particolarmente ricco e affollato. Come se la stanno cavando i conduttori e gli ospiti della 75ma edizione del festival di Sanremo? Scatenano sorrisi o lacrime? Polvere di stelle o l'urlo di Munch? Ecco le nostre 'reactions' alla prima uscita sul palco. Saranno solo canzonette, ma sta di fatto che ce le ricordiamo anche dopo decenni. Ecco perché l'iconico brano del 1980 con cui Edoardo Bennato apre la terza serata del festival scalda subito la platea. Bella scelta strategica di un Carlo Conti che sta mettendo a segno più di un colpo, dimostrando lungimiranza nella scelta di ospiti e scaletta. Il rocker napoletano canta e fa cantare, ha un docufilm in uscita e dimostra 15 anni in meno dei suoi 78. Unico neo: è vestito esattamente come nel 1980, giubbotto e occhiali scuri compresi. I brani restano nella storia, ma il look dovrebbe essere al passo coi tempi. In ogni caso, la nostra reaction al rock di Capitan Uncino non può che essere un sì. 🎸 Entra in scena con un bob per scendere le scale dell'Ariston, saluta "la sua Liguria" (frecciatina allo spot della Canalis) e arrivando sul palco di un festival dove ci sono "più conduttori che cantanti" sfodera una deliziosa autoironia giocando con Carlo Conti sull'effetto 'tendina' delle sue braccia. Brillante, a suo agio, conosce bene i segreti dello stare sul palco. Pertanto "non canterò, non ballerò e soprattutto non devolverò il mio chachet". In compenso, si becca un bacio a stampo da Simon Le Bon. Katia Follesa aveva detto stamattina in conferenza stampa che si 'merita questo palco': signore e signori, aveva pienamente ragione. 🎯 Tutti a chiedersi se la futura 'Miss Fallaci', la fiction di cui è protagonista e che debutterà su Rai 1 in quattro prime serate a partire dal 18 febbraio, sarebbe stata 'fallace' sul palco dell'Ariston. Ma Miriam Leone non fallisce: scende dalle scale prima con un abito nero punteggiato di perle, poi con uno rosso strepitoso, è bellissima e si mostra spigliata e a suo agio. L'ex Miss Italia (fu eletta nel 2015 in un'edizione condotta proprio da Carlo Conti), ora 39enne mamma di Orlando, ha le carte e l'entusiasmo di chi voleva esserci e questo ci piace. Ora vogliamo un guizzo degno di Eva Kant. Vai Miriam! 😎 Cosa importa se John Taylor ha i capelli di un colore improbabile e Simon Le Bon il doppio mento di un gelataio che assaggia un po' troppo? I Duran Duran tornano a Sanremo dopo 40 anni e l'Ariston si trasforma subito in una disco anni Ottanta. La voce è intatta e il sound di 'Ordinary World', 'Notorius' e soprattutto 'Wild Boys' trascinante. A dare una botta di gioventù a chi storce il naso ci pensa Victoria De Angelis dei Maneskin, band di cui Simon Le Bon ha detto meraviglie proprio ieri. I Duran non si discutono, neanche se all'epoca si tifava per gli Spandau Ballet! Dieci a prescindere.🔟 "Ho paurissima!". Ma poi arriva sul palco fasciata da un abito principesco con gonna e strascico tempestato di pietre preziose e scollatura a cuore, e se n'è già dimenticata. Musica, e il resto scompare. Spiritosa, entra nel ruolo senza strafare e il sangue bolognese fa il resto. Buona la prima, Elettra, tuo marito Afrojack presente in sala non capirà magari bene l'italiano ma dimostra di apprezzare. 🌟 —[email protected] (Web Info)

