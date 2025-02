Sanremo 2025, l’anteprima: “Sarà il Festival della coralità e dell’amicizia”

0 minuto di lettura

Carlo Conti inaugura la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025. Nel ritorno all’Ariston il presentatore si innesta nel solco dei suoi predecessori, Baglioni ed Amadeus, ricordando Ernesto Assante e Fabrizio Frizzi, a cui Carlo dedica questa edizione. L’inizio del suo Festival sarà nel segno di Ezio Bosso, creando una interconnessione con le precedenti edizioni condotte dall’attuale direttore artistico. Il grande show di Lorenzo Jovanotti porterà delicatezza, in sostituzione dei monologhi che Conte ha bandito per mettere al centro la musica come veicolo di comunicazione. Noa intonerà infatti Imagine.

Antonella Clerici (la donna che ha presentato più edizioni del Festival e Jerry Scotti), saranno i co-mattatori della prima serata.

”Non era una cosa preventivata – dichiara Antonella – e a metà gennaio sulla fiducia gli ho detto di sì, in qualità di amica”. Jerry Scotti si è agganciato al discorso, ribadendo in senso ilarico: “Io sono il presentatore che ha meno condotto il Festival”.

Conti promette agli italiani sintesi, riflessioni veloci e tempi stringati: “Una sola parola può essere più di effetto, anche nella sintesi”, ribadisce.

