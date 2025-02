Sanremo 2025, la collana vietata di Tony Effe costa 71mila euro

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Non chiamatela "collanina" quella che avrebbe dovuto indossare Tony Effe, ieri sul palco del Festival di Sanremo per cantare 'Damme 'na mano'. La collana al centro della polemica – dopo che l'organizzazione gli ha vietato di indossarla come da regolamento anti-pubblicità occulta – è in oro giallo 18k e costa 71mila euro. È una creazione di Tiffany & Co. e fa parte della collezione 'HardWear', ispirata a un bracciale del 1962 conservato negli archivi della Maison. Sul sito del brand si legge: "La collezione esprime la capacità di sentirsi liberi"…salvo divieti. Il caso è nato nella terza serata del Festival. Tony Effe, dopo la sua esibizione, si è presentato nel box di RadioDue senza nascondere il proprio malumore: "Non si toglie la collana a Tony Effe, è come togliere l'abbronzatura a Carlo Conti…". —[email protected] (Web Info)

