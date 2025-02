Sanremo 2025, Kekko dei Modà dopo la caduta: “Male alle costole, il dolore persiste”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Kekko dei Modà ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute dopo la rovinosa caduta da una scala del teatro Ariston, avvenuta lunedì scorso durante le prove. Con una storia Instagram, il frontman della band in gara al Festival di Sanremo ha rotto il silenzio e ha comunicato di aver deciso di rinunciare agli impegni promozionali. "Come molti sanno, lunedì alle prove sono scivolato e mi sono fatto male alle costole. Il dolore persiste, e per tutelare le esibizioni sul palco abbiamo deciso di rinunciare a tutti gli impegni promozionali della settimana sanremese", così Kekko Silvestre, frontman dei Modà, rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute. "L'affetto che come sempre ci avete fatto percepire fortissimo, ha lenito la tristezza – prosegue in un messaggio social ai fan il cantante, che sta stoicamente tenendo duro e si è finora sempre esibito regolarmente – La certezza di potervi riabbracciare ai concerti ci fa guardare al futuro con un sorriso". Poi una sottolineatura: "Per chi si chiede perché sono stato in silenzio fino ad ora e sono rimasto qua nonostante questo problema la risposta è semplice: di lavoro faccio il cantante e non il personaggio", scandisce Kekko. —[email protected] (Web Info)

