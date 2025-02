Sanremo 2025, Katia Follesa e la ‘gag Ferragni’: “Leggo una lettera alle me nonna?”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Katia Follesa ha ironizzato sull'esperienza di Chiara Ferragni come co-conduttrice al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo 2023, in una gag sul 'no' ai monologhi del direttore artistico Carlo Conti. Alla sua seconda uscita sul palco, la comica, che co-conduce la terza serata del Festival insieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini, entra in scena con un leggio in mano. "Che fai?", le ha chiesto Conti. "Un monologo", annuncia lei. "No il monologo quest'anno no", ribadisce il conduttore. "Ma dai, almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua, fidati! Funziona!", dice l'attrice, lanciando la frecciatina all'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che nella sua esperienza sanremese aveva cominciato il suo monologo proprio con: "Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera". La gag conclude con Conti che replica irremovibile: "No", portando via il leggio alla Follesa. —[email protected] (Web Info)

