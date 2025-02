Sanremo 2025, il balletto di Mahmood e Geppi Cucciari su ‘Cuoricini’

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Mahmood e Geppi Cucciari, che oggi saliranno sul palco di Sanremo 2025 in veste di co-conduttori della quarta serata, si sono cimentati con la coreografia di 'Cuoricini', brano con cui i Coma_Cose sono in gara alla kermesse. Il cantante e la conduttrice hanno provato a rifare il cuore con le braccia tenendosi per mano, proprio come fa il duo musicale durante le esibizioni. "Non sembra un fegato?", ironizza Mahmood, che ha pubblicato il video su Instagram. "Adoriamo tutto questo", commentano i Coma_Cose.

Non è la prima volta che i due calcano il palco del Teatro Ariston. La prima volta di Cucciari è stata nel 2012, ha partecipato come ospite all'ultima serata del Festival condotto da Gianni Morandi e Rocco Papaleo. Ma anche nel 2017 nell'edizione condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Mahmood, invece, è alla quinta partecipazione. La prima volta è stata nel 2018 a Sanremo Giovani con il brano 'Gioventù bruciata'. L'anno successivo, il cantante è tornato al Festival come 'big' vincendo con 'Soldi'. Nel 2022 in duetto con Blanco trionfando con 'Brividi' e nel 2024 ha partecipato alla gara con 'Tuta gold'. In questa edizione passa dall'altro lato della barricata, la co-conduzione. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.