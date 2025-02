Sanremo 2025, i duetti: dalla magia Lucio Corsi-Topo Gigio all’enigma in barre di Fedez

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Nella quarta serata di Sanremo 2025 si accendono i riflettori sulla serata dedicata alle cover e, dopo aver assistito alle prove di alcuni artisti, ecco le nostre prime impressioni. Il duetto decisamente più sorprendente è quello di Lucio Corsi e Topo Gigio nel suo teatrino: entrambi in frac bianco suonano il pianoforte e offrono un'esibizione semplicemente magica e inaspettata.

Fedez e Marco Masini offrono una versione rivisitate di 'Bella stronza': le strofe discusse lasciano spazio a barre enigmatiche. "Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto": a chi si riferiscono?

Tra i duetti più emozionanti, però, spicca quello di Rocco Hunt e Clementino con ‘Yes, I know my way’, un potente omaggio a Pino Daniele rivisitato in chiave funk. Eleganti e sensuali Achille Lauro e Elodie offrono una performance magnetica di ‘A mano a mano’ e ‘Folle città’, mentre Olly si gioca ‘Il Pescatore’ di De André insieme a Goran Bregovic e la Weeding Funeral Band: una versione personale e moderna che mette d’accordo più generazioni.

Francesco Gabbani e Tricarico regalano un vero e proprio momento di teatro, completato dalla presenza di bambini sul finale. Giorgia e Annalisa incantano con la loro tecnica vocale impeccabile. Brividi per Serena Brancale e Alessandro Amoroso con il loro sound blues. Gaia, accompagnata da Toquinho, si mostra sbarazzina e piacevole. Meno convincente il duetto tra Francesca Michielin e Rkomi, mentre i Modà e Francesco Renga puntano sull'amicizia. Atmosfera anni '90 con Shablo, Joshua, Guè e Tormento insieme a Neffa, mentre non convince l'interpretazione di Noemi e Tony Effe in 'Tutto il resto è noia'. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.