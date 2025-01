Sanremo 2025, giallo ‘Bella Stronza’: Fedez è il mago dell’hype

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si fa presto a dire 'Bella stronza'. Ma l'arrivo del controverso brano di Marco Masini sul palco di Sanremo 2025, nella serata delle cover, è già un giallo. Il rapper ha deciso di chiamare sul palco il cantautore fiorentino per cantare insieme il brano del 1995 che fu il primo singolo estratto dell'album di Masini 'Il cielo della vergine'. Ma è noto che Masini si sia preso del tempo, prima di accettare, per valutare la versione della canzone che Fedez intende portare sul palco. E che, fin dalla prima indiscrezione, in tanti si siano lanciati ad associare la scelta di questo brano alle recenti vicende sentimentali di Fedez e alla fine dell'epopea dei Ferragnez. Ed è su questi due fronti che si dipana il giallo. La prima domanda è: a chi è dedicato l'epiteto del titolo? C'è chi assicura che Fedez, in gara con il brano 'Battiti', dove parla della depressione impersonificandola in una donna, voglia fare un'analoga dedica al male oscuro nella serata delle cover con 'Bella stronza'. Ma c'è chi invece sottolinea con forza come non possa essergli sfuggito che cantare 'Bella Stronza' a pochi mesi dalla separazione burrascosa con Chiara Ferragni è un gesto che non sarebbe passato inosservato e che si presta quanto meno a generare un possibile equivoco. E infatti il rapper di fronte a tante speculazioni non è intervenuto con un chiarimento, lasciando il dubbio, anche sul buon gusto della scelta. L'altro grande dubbio, direttamente collegato al primo, è come cambierà, rispetto all'originale, il testo della cover che verrà presentata all'Ariston il 14 febbraio, ironia della sorte proprio nel giorno di San Valentino. Come già fatto con altri brani in passato (uno su tutti 'Viva l'Italia di Francesco De Gregori, cantato in coppia con il 'principe' dei cantautori nel concerto-evento del 2015 all'Arena di Verona per i 40 anni di 'Rimmel'), Fedez proporrà probabilmente delle barre inedite all'interno del testo e a quel punto forse sarà più facile capire a chi saranno dedicate. Forse, perché magari la tentazione di alimentare il dubbio resterà. Infine, l'ultimo rebus riguarda le frasi sessiste contenute nel testo di Masini, che in un paio di passaggi è parecchio esplicito: "Bella stronza/Che hai chiamato la volante quella notte/E volevi farmi mettere in manette/Solo perché avevo perso la pazienza/La speranza, sì, bella stronza". E ancora: "Mi verrebbe di strapparti/Quei vestiti da puttana/E tenerti a gambe aperte/Finché viene domattina/Ma di questo nostro amore/Così tenero e pulito/Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza/E allora ti saluto, bella stronza, eh". Non a caso 'Bella stronza' è stato il brano più citato tra chi ha preso le difese di Tony Effe (sì proprio lui, quello che sulla carta è dall'anno scorso l'acerrimo nemico di Fedez) quando il trapper romano è stato cancellato dal concerto di Capodanno al Circo Massimo. Come dire: da sempre la musica ha raccontato, anche con frasi sessiste e violente, amori burrascosi o rotture sentimentali. Ora in molti si chiedono se quelle parti del testo originale di Masini resteranno o lasceranno spazio a nuove barre di Fedez. Insomma, il giallo è solo iniziato e, in attesa dei verdetti sanremesi, sul piano mediatico Fedez ha già messo a segno un colpo. (di Antonella Nesi) —[email protected] (Web Info)

