Sanremo 2025, Geppi Cucciari: “Un bacio alla Meloni? Lo mando col braccio di Elodie”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

"Se mando un bacio alla Meloni? Glielo mando col braccio di Elodie". Risponde così Geppi Cucciari, co-conduttrice stasera nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025, sollecitata dalle domande dei giornalisti alla conferenza stampa. Il riferimento è alle dichiarazioni di Elodie di qualche giorno fa. La cantante, rispondendo alla domanda sulla possibilità di votare Giorgia Meloni, aveva risposto: "Neanche se mi tagliassero un braccio". Ieri il filone 'politico' è stato portato avanti dalla risposta di Giorgia: manderebbe un bacio alla premier? "Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano e che si fanno il mazzo in mezzo agli uomini", la risposta. Cucciari, nella conferenza, tocca anche il caso del giorno, con la protesta di Tony Effe costretto a togliersi una collana per non violare il protocollo in materia di brand. "Come mi vestirò stasera? Vesto come ho sempre vestito. Con dignità e decoro, e soprattutto gratis, come faccio da sempre", dice. "Io mi vesto gratis, e mi spoglio gratis", ironizza ancora la conduttrice. "Io vesto Antonio Marras -ricorda poi la conduttrice- E stasera avrò degli abiti lunghi. Non sono proprio a mio agio, ma nella prima serata l'eleganza è d'obbligo, entriamo nelle case degli italiani". Saranno "tre abiti, uno dei quali ha dei nuraghi disegnati nella gonna". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.