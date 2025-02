Sanremo 2025, Gaia posta il suo cellulare per i fan: “Chiamatemi”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Le telefonate oggi sembrano una pratica preistorica in un'epoca dominata dai social, ma non per Gaia. La cantante, che ieri ha aperto la 75ma edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Chiamo io Chiami tu', ha lanciato una linea diretta con i suoi fan. No, non ha deciso di lasciare la musica e per diventare un'addetta all'assistenza clienti. L'artista ha condiviso nelle sue storie di Instagram un numero di telefono (3339912719), invitando i fan a chiamarla. Chi ha provato a contattarla, ha ricevuto una risposta registrata in cui Gaia ringrazia per la chiamata e invita a raccontare – dopo il 'bip' – un momento di indecisione e insicurezza nelle relazioni che ha lasciato il segno. Un tema che la cantante racconta nel suo brano sanremese. L'iniziativa telefonica prosegue oggi con un'altra richiesta da parte di Gaia: "Raga non mi sembra vero, siamo a Sanremo…quante emozioni. Ora vi chiedo di essere sinceri, com'è andata ieri?", dice il messaggio registrato in cui chiede ai suoi fan di darle un feedback sulla sua esibizione della prima serata (sempre dopo il 'bip'). —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.