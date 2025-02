Sanremo 2025, Gaia lascia lo studio di Domenica In in lacrime: cosa è successo

1 minuto di lettura

Gaia ha lasciato lo studio di Domenica In quasi in lacrime. Nel day after rispetto alla finale di Sanremo 2025, la cantante è arrivata nel tardo pomeriggio nel salotto di Mara Venier e ha esordito rispondendo ad una domanda sull'eventuale rivalità con le colleghe:: "Questa retorica è veramente âgé, tra di noi solo solidarietà". Davide Maggio, ospite in studio, ha toccato un tasto dolente per Gaia snocciolando i dati del televoto e facendo notare l'ultimo posto dell'artista nella graduatoria specifica. Il brano 'Chiamo io chiami tu', portato in gara al Festival di Sanremo 2025 da Gaia, secondo le preferenze del pubblico è arrivato ultimo in classifica. "Sei ultima dopo Marcella Bella con lo 0,32%", le ha fatto notare il giornalista Davide Maggio. Gaia, trattenendo le lacrime, ha replicato: "Ci può stare, sono comunque felice di quello che ho portato in questa settimana al Festival". A intervenire, Mara Venier, che ha difeso Gaia attaccando il giornalista: "A lei non cambia nulla, potevi anche evitare di darle questa notizia". Tra i fischi del pubblico, Mara ha accompagnato Gaia al centro del palco per prendersi gli applausi: "Sei bellissima, ho detto solo la verità", ha concluso. Gaia commossa ha abbracciato la conduttrice e ha lasciato il teatro. —[email protected] (Web Info)

