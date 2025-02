Sanremo 2025, Fedez e il testo di Bella Stronza: dedicato a Angelica?

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Fedez alle prove dei duetti si esibisce in ‘Bella Stronza’ insieme a Marco Masini nella quarta serata di Sanremo 2025, ma il testo rap aggiunto per l'occasione solleva interrogativi e scatena il gossip. Le barre, dense di riferimenti a un amore finito e a un dolore profondo, non sembrano parlare della sua ex moglie, Chiara Ferragni ma di Angelica Montini, al centro del gossip di queste ultime settimane. L'attenzione si concentra su versi come "Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto", che suggeriscono una relazione segreta e travagliata. "Ho visto tutti i miei castelli dissolversi in granelli" e "Mi hai detto che sono la ragione perché non riesci più ad amare/ mi chiedo come tutto può finire ancora prima di iniziare" dipingono un quadro di un amore fragile e forse mai veramente sbocciato. Il riferimento all'intervento chirurgico subito dal rapper: “Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male", alimentano le speculazioni su una possibile dedica alla Montini. La frase conclusiva – “Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole/Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza" – lascia aperta ogni interpretazione e contribuisce ad alimentare il dibattito sull'identità della 'bella stronza' in questione. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.