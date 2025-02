Sanremo 2025, Fazio ospita Conti a Che tempo che fa: “Bella tradizione che prosegue”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Da sempre 'Che Tempo Che Fa' ospita il conduttore di Sanremo. E’ una tradizione che peraltro porta bene". Così Fabio Fazio parla all'Adnkronos della presenza di Carlo Conti a 'Che Tempo Che Fa' domenica sera, a due giorni dalla partenza di Sanremo 2025. Una presenza che prosegue una tradizione fortunata e che ha resistito al cambio di editore di Fazio (passato nell'estate 2023 da Rai al Nove) e a molti avvicendamenti nella direzione artistica del festival, anche perché evidentemente sia la Rai (con la promozione al festival davanti a un pubblico largo e pregiato come quello del programma di Fazio) sia il Nove (con la ricaduta mediatica e di ascolti dell'ospitata di Conti) ne traggono vantaggio. "Ho sempre pensato e penso – aggiunge Fazio – che la tv sia una sola, un unico luogo nel quale alla fine ci si ritrova. Ogni domenica parlo dei programmi di tutte le reti infatti e molti sono della Rai, dove ho trascorso 40 anni della mia vita. Non può esistere alcun rancore. Sono molto contento di avere ospite Carlo con cui ci conosciamo da sempre e la cui mamma addirittura veniva spesso a 'Quelli che il Calcio' come tifosa della fiorentina. Ripeto: la tv è una sola", conclude Fazio. Che però dall'anno scorso ha dovuto rinunciare ad un'altra tradizione consolidata di 'CTCF', quella di ospitare il vincitore del festival il giorno successivo alla finale di Sanremo. Nel regolamento del festival, infatti, rimane anche quest'anno il divieto per il vincitore del festival di andare ospite a trasmissioni non Rai fino al mercoledì successivo al festival. —[email protected] (Web Info)

