Sanremo 2025, ecco le date del Festival di Carlo Conti

(Adnkronos) – Il festival di Sanremo 2025 ha le sue date: si terrà da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio 2025. A dare notizia è il sito Riviera24.it, il sito della cittadina ligure, che riporta le date che ancora però devono essere ufficializzate da parte della Rai. Le date del festival sarebbero state 'spoilerate' – come spiega il giornalista Giuseppe Candela sulle sue stories di Instagram – dal proprietario del teatro Ariston Walter Vacchino nell'annunciare la stagione 2024-2025 del Teatro Ariston. Vacchino, all'Adnkronos, conferma le date facendo riferimento ad una notizia comunque "ancora ufficiosa" in attesa delle comunicazioni della Rai. Per quanto riguarda la scenografia, il sito Riviera24.it riporta la notizia che sarebbe giunta al termine la storica collaborazione di Gaetano Castelli e della figlia Maria Chiara con il festival: a disegnare la scenografia dell'edizione 2025 sarà infatti Riccardo Bocchini, storico collaboratore di Carlo Conti, che aveva curato già le ultime edizioni del festival guidate dal conduttore toscano. —[email protected] (Web Info)

