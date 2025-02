Sanremo 2025, è attesa per il gran finale! Conti: “È andato tutto liscio. Stasera aspettiamo Venditti”

1 minuto di lettura

Super risultato di share, come sempre, per la serata delle cover. La penultima serata sanremese ha totalizzato un total audience di 13.575.000 spettatori con il 70,8 % di share. Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan affiancheranno Carlo Conti nella conduzione dell’ultimo appuntamento con la gara dei big italiani.

Se sul Suzuki stage canterà Tedua, il super ospite musicale atteso è Antonello Venditti, cantautore romano che riceverà il premio Città di Sanremo alla carriera.

Il momento cinema vedrà Vanessa Scalera presentare la nuova stagione di Imma Tatarani, mentre Alberto Angela ed Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina vittima di un arresto cardiaco a dicembre.

L’Italia trepida per conoscere il vincitore di questa edizione che nell’ultimo appuntamento vedrà tutte le giurie al voto, compreso il televoto.

Cattelan si dice stanco dei ritmi del Festival, mentre la Marcuzzi asserisce che mai avrebbe immaginato di trovarsi un giorno sul palco dell’Ariston.

Conti a questo punto, guardando al grande successo del Festival, dice: “Ho cercato di fare un festival come gli altri, che risalgono ad altri mondi: la Rai è sempre quella, io faccio il giullare e grazie a Dio non ho mai avuto pressioni o indicazioni come fare il festival. Ho cercato di fare il festival della canzone, come nelle precedenti gestioni. Poi possono accadere incidenti di percorso, più o meno gravi, che da professionista devi risolvere, come hanno sempre fatto i miei predecessori, Baudo, Mike, Amadeus. Noi non li cerchiamo, ciascuno di noi vorrebbe solo l’attenzione sulle canzoni. Per ora è andato tutto molto liscio”.

