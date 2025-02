Sanremo 2025, Conti: “Alzata l’asticella ed era quasi impossibile”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

"Un bilancio di questo festival? Guarda, devo dirti leggermente, ma leggermente positivo", risponde ironico Carlo Conti parlando con l'Adnkronos a poche ore dalla finale di Sanremo 2025. "Insomma, quella asticella della quale parlavo con Jovanotti nella prima serata, si è alzata: era quasi impossibile alzarla e ce l'abbiamo fatta. È andato tutto molto bene, sono molto contento, continuiamo a pedalare per quest'ultima tappa che ci porterà a scoprire finalmente il vincitore di questa 75esima edizione", aggiunge. Con 29 cantanti in gara e una scaletta serratissima Conti si candida a diventare il velocista di Sanremo? Aspiri al Guinness dei primati? "No, no – ride – basta avere degli autori forti come ho io, con i quali ci si capisce al volo, e saper fare una buona scaletta. So che la preoccupazione di gran parte dei giornalisti era questa: come farai a chiudere ad un orario decente? Nessuno ci credeva. Credo che questa sia una delle promesse che sono riuscito a mantenere".

Il momento top e quello flop del tuo festival, a tuo giudizio? "Il momento flop non c'è stato. C'è stato l'errore tecnico di aver dovuto rifare 'Creuza de ma' ieri per una volta e mezzo in più. Un problema tecnico, ma ci sta. Insomma, rendetevi conto, tra l'altro, che ieri sera, nella serata delle cover i tecnici e l'orchestra erano dalle 10 della mattina a riprovare tutti i duetti. Quindi ci sta un piccolo errore di questo tipo. Momenti top? Sicuramente il messaggio del Santo Padre e l'emozione che ci ha regalato. Aver ricordato su quel palco, con Antonella e Gerry, Fabrizio Frizzi. E poi aver fatto la spalla al numero uno, Roberto Benigni", conclude. —[email protected] (Web Info)

