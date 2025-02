Sanremo 2025, come si vota questa sera? Il sistema di Carlo Conti per la finale

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La finale del Festival di Sanremo 2025 andrà in onda questa sera, sabato 15 febbraio. La 75esima edizione della kermesse canora, condotta da Carlo Conti, sta per giungere al termine e finalmente verrà svelato il nome del vincitore tra i 29 Big in gara. Ma come funziona il sistema delle votazioni questa sera? Eccolo nei dettagli. La serata sarà suddivisa in 2 fasi. Nella prima, si esibiranno tutti e 29 Big in gara al Festival di Sanremo 2025. Le performance saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Il peso percentuale sul risultato del voto è così suddiviso: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni della prima, seconda e terza serata. E dopo verranno comunicati i primi cinque artisti in classifica, in ordine casuale. Mentre il resto della classifica, dal 6° al 29° posto, verrà comunicato in ordine di piazzamento. Si passerà alla seconda fase dove ci sarà una seconda votazione sempre da tutti e tre i sistemi di votazione e sempre con le stesse percentuali (Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%). Il risultato di questa nuova votazione verrà sommato al risultato complessivo di tutte le serate precedenti (esclusa la quarta, quella delle cover) e Carlo Conti potrà finalmente annunciare la canzone vincitrice della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Verrà anche reso noto il posizionamento degli artisti arrivati secondi, terzi, quarti e quinti. Per votare da casa, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti annuncerà il codice del cantante a ogni singola esibizione. Si potrà votare tramite SMS, oppure tramite il telefono fisso. —[email protected] (Web Info)

