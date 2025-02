Sanremo 2025, Clara chi è: la carriera da modella, il successo di Mare Fuori e il rapporto col papà

3 minuto di lettura

Clara è una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Febbre’. Questa è la seconda partecipazione tra i Big di Sanremo. Lo scorso anno Clara ha vinto Sanremo Giovani e ha dominato il palco dell’Ariston con il brano ‘Diamanti Grezzi’. Prima di essere una cantante, Clara è conosciuta dal grande pubblico per essere uno dei volti di Mare Fuori, nel ruolo di Crazi J. Ma anche nella serie televisiva, targata Rai, Clara interpreta una ragazza appassionata alla musica. Con il brano ‘Origami all’alba’, incluso nella colonna sonora della serie, Clara ha ottenuto l’accesso nel mondo della musica italiana. Nata a Varese nel 1999, Clara Soccini sin da piccola prende lezioni di pianoforte e canto. A 16 anni si trasferisce a Milano per lavorare come modella: “Non l’ho vissuta male, mi hanno sempre curata e trattata come una bambina. Sono stati anni che mi hanno dato tanto”, ha raccontato Clara in un’intervista rilasciata a Verissimo. Nel 2020 inizia la sua carriera musicale e pubblica i primi brani, ma non è stato semplice per Clara farsi notare: “I soldi che ero riuscita a mettere da parte grazie alla carriera da modella stavano finendo. Non venivo apprezzata, nonostante il contratto discografico, e sono arrivata a pensare di lasciare la musica. Poi è arrivato quel messaggio su Instagram di Ivan Silvestrini, il regista di Mare Fuori. Tra i miei pochi ascoltatori c’era lui. Mi ha proposto il ruolo di Crazi J e da lì è iniziato tutto”. Nel 2023 Clara Soccini e Sangiovanni, il giovane cantautore italiano, sono stati al centro di un gossip, secondo il quale era nato un flirt tra i due, ma è stato presto smentito da entrambi. E proprio nel salotto di Silvia Toffanin, Clara ha raccontato di essere legata sentimentalmente a Jacopo Neri: “Ho avuto un po’ di storielle. Ora sono innamorata e felice”. Clara è molto legata alla sua famiglia e ha raccontato di aver ricevuto molto amore e sostegno da suo fratello e dalla sua mamma, professoressa d’inglese al liceo: “È stata sempre il mio punto di riferimento e di me sa ogni cosa. Papà per anni ha fatto il commerciante di antiquariato nei mercati, ma non mi va di dire di più: diciamo che una figura maschile, nella vita, mi è mancata molto”, ha raccontato Clara in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. A Tv Sorrisi e Canzoni, Clara ha presentato così il suo brano in gara al Festival: "È un brano che avevo da tempo nel cassetto e che parla di quanto sia importante trovare la versione migliore di sé stessi anche quando attraversiamo alti e bassi". Ti sei preso una parte di me Quella ancora più in fondo dell’anima Un sentimento Che se si rompe taglia Come il vetro E anche deludere È un’abitudine Come nel mio Primo giorno di scuola Non so che faccio qui Il buio è tagliato dalle luci viola Il cielo fa come un glitch Tu mi guardi dall’alto Trascinandomi in basso Non ascolti quando grido Sembri fatto di ghiaccio Io sono fatta così Alle feste chic Sola su un terrazzo Tutti fanno bling bling Io nemmeno mi piaccio Non dire “je t’aime” Dimmelo se Ciò che provi è solo febbre Che sale e scende Che mi fa male male I tuoi occhi Blu Klein Dicono che Stanotte è solo febbre Che sale e scende Tu prendi me Come un enfant per strada In abito da gala Non ci amerà la fama Non cambierà la trama Mille lune passeranno E una ci sarà per sempre Per te che non vuoi scendere Come la febbre Ti sei preso una parte di me Quella ancora più in fondo dell’anima Un sentimento Che se si rompe taglia Come il vetro Corro corro come dentro un bosco Dentro questo inferno è più difficile Questo amore dimmi quanto costa Ti senti un’ombra qua vicino a me Non ascolti quando grido E nemmeno se taccio Non ascolti quando grido Non dire “je t’aime” Dimmelo se Ciò che provi è solo febbre Che sale e scende Che mi fa male male I tuoi occhi Blu Klein Dicono che Stanotte è solo febbre Che sale scende Tu prendi me Come un enfant per strada In abito da gala Non ci amerà la fama Non cambierà la trama Mille lune passeranno E una ci sarà per sempre Per te che non vuoi scendere Come la febbre Mille lune passeranno E una ci sarà per sempre Per te che non vuoi scendere… Non dire “je t’aime” Dimmelo se Ciò che provi è solo febbre Che sale e scende Che mi fa male male I tuoi occhi Blu Klein Dicono che Stanotte è solo febbre Che poi ti prende… Come la febbre Come un enfant per strada In abito da gala Non ci amerà la fama Non cambierà la trama Mille lune passeranno E una ci sarà per sempre Per te che non vuoi scendere Come la febbre —[email protected] (Web Info)

