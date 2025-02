Sanremo 2025, chi è Alex Wyse: il finalista delle ‘Nuove proposte’

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Alex Wyse è il finalista delle 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2025 e questa sera, giovedì 13 gennaio, sfiderà il cantautore Settembre. Alex è in gara con il brano 'Rockstar': “È una ribellione alle logiche odierne, all’essere chi siamo, al non toglierci il trucco sbavato, al dolore del nasconderci, al tempo perso dietro a standard che nemmeno credevamo giusti”, aveva spiegato il giovane artista sul suo brano. Alex Wyse, all'anagrafe Alessandro Rina, nasce il 16 giugno del 2000 a Como, città in cui cresce ma che lascia durante il periodo scolastico per trasferirsi nel Regno Unito. Prosegue gli studi e si diploma al 'BIMM Music Institute' di Londra. Dopo il diploma torna in Italia, adotta il nome Alex Wyse come pseudonimo e nel 2021 si candida ai casting di Amici di Maria De Filippi, arriva in finale e si classifica al quarto posto. Durante l'esperienza pubblica diversi singoli come ‘Accade’, ‘Senza chiedere permesso’ e ‘Sogni al cielo’, che totalizzano milioni di streaming su Spotify. Viene notato dall’etichetta discografica ‘21CO’ e con questa pubblica il suo primo EP ‘Non siamo soli’. Pubblica diversi singoli, destinati a diventare successi radiofonici e nel 2022 rilascia il suo primo album, ‘Ciò che abbiamo dentro’. Partecipa a Sanremo Giovani con il brano ‘Rockstar’ e il 18 dicembre vince la sfida, ottenendo così l'accesso per la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Recentemente Alex si è dichiarato single. Nel corso della sua partecipazione Ad Amici, il cantante si era avvicinato alla ballerina Cosmary Fasanelli, anche lei concorrente della stessa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. La relazione si è conclusa poco dopo la fine del programma. —[email protected] (Web Info)

