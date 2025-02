Sanremo 2025, chi è Alessia Marcuzzi: la co-conduttrice della serata finale del Festival

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Alessia Marcuzzi sarà, insieme ad Alessandro Cattelan, la co-conduttrice della serata finale del 75esimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. La conduttrice televisiva sulla sua partecipazione alla kermesse ha detto: "Più che emozionata, sono felice di essere all'Ariston". Attrice, modella e conduttrice televisiva. Alessia Marcuzzi nasce a Roma, l’11 novembre del 1972. L’esordio in televisione comincia a 'Telemontecarlo' con lo show ‘Attenti al dettaglio’ nel 1991, per poi diventare una valletta nel programma sportivo ‘Qui si gioca’. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a ‘Il grande gioco dell'oca’ su Rai 2. L’anno successivo approda nelle reti Mediaset con lo show del sabato pomeriggio, ‘Colpo di fulmine’. Diventa un volto di riferimento per i palinsesti Mediaset, e negli anni successivi passa al timone del ‘Festivalbar’ con Amadeus. Dal 1998 conduce programmi come ‘Mai dire gol’, ‘Le iene’ e ‘Scherzi a parte’. Fino ad arrivare al 'Grande Fratello', reality show che la Marcuzzi conduce dal 2006 fino al 2015.Successivamente, passa al timone de ‘L’isola dei famosi’. Parallelamente alla carriera da conduttrice, Alessia Marcuzzi ha preso parte in diversi film e serie televisive come ‘Carabinieri’. Il 30 giugno 2021, tramite un comunicato ufficiale, annuncia di lasciare Mediaset dopo ventisei anni. E l’anno successivo, nel 2022, viene annunciato il suo ritorno in Rai dopo 28 anni, al timone del nuovo programma ‘Boomerissima’ in onda su Rai 2 per due stagioni consecutive. Alessia Marcuzzi nel 1998 si lega all’allenatore Simone Inzaghi e dal loro amore nasce il primogenito Tommaso, nato ad aprile 2001. Dopo 8 anni i due si separano definitivamente mantenendo comunque degli ottimi rapporti. Dal 2010 al 2012 Alessia si lega sentimentalmente a Francesco Facchinetti, papà della sua seconda figlia, Mia, nata nel 2011. Dopo la fine della relazione con Francesco, Alessia nel 2014 si sposa con Paolo Calabresi Marconi, ma nel 2022 i due si separano ufficialmente. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.