Sanremo 2025, Cacciari: “Il Papa all’Ariston? Non mi è piaciuto, mi sfugge il senso”

(Adnkronos) – Il videomessaggio del Papa al Festival di Sanremo è un'immagine "non bella. Non credo che il Papa abbia bisogno di questi bagni di popolarità, mi sfugge completamente" il senso. "Non mi è piaciuta, zero di zero". A dirlo all'Adnkronos è il filosofo Massimo Cacciari che aggiunge: "Ci sono tantissime cose leggermente più importanti di Sanremo. Non mi piace affatto che il Papa vada al Festival così come da Fazio" sottolinea il filosofo che aggiunge: "Se ha bisogno di parlare urbi et orbi ha tutti i mezzi per farlo senza andare in trasmissioni o a Sanremo". Qualora avesse "un messaggio per gli italiani" da diffondere "sarebbe più semplice se convocasse le reti Rai e le altre" ad un'ora particolare. "Sarebbe molto più semplice". Il Papa riveste una carica tale, come quella del Presidente della Repubblica nel campo della politica, che "se vuole avere effettiva autorevolezza dovrebbe evitare certe sedi", conclude Cacciari. —[email protected] (Web Info)

