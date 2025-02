Sanremo 2025, boom social seconda serata: oltre 300 milioni di interazioni, l’analisi

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dati record anche per la seconda serata del Festival di Sanremo 2025: le interazioni social salgono a 315 milioni. Olly guadagna oltre 200mila follower in 24 ore su Instagram e Tiktok. La co-conduttrice Bianca Balti è la regina indiscussa: il momento del suo ingresso segna il momento di massima attività sui social. Mentre Carlo Conti resta al centro di confronti sfavorevoli con Amadeus. Tra i look più citati, dopo Balti, quelli di Cristiano Malgioglio, spesso al centro di commenti ironici, seguito da Lucio Corsi, Damiano David e Giorgia. E' la fotografia scattata dalla ricerca di Socialcom realizzata con la piattaforma Socialdata in esclusiva per l'Adnkronos (GUARDA I DATI). "I social hanno ormai superato gli schermi televisivi, diventando il cuore della conversazione nazionale su Sanremo", commenta Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. "Un'ulteriore conferma arriva dall’analisi dell’after party Urban Vision Loves Rolling Stone: i creator e gli influencer amplificano il successo della manifestazione e con post e stories raggiungono quasi 20 milioni di visualizzazioni". La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 segna un nuovo traguardo sui social. L’analisi di Socialcom ha raccolto 315 milioni di interazioni, quasi il triplo rispetto alla prima serata. Dal primo febbraio 2025, le menzioni totali del festival salgono a 1,6 milioni. Un’ulteriore conferma arriva dall’analisi dell’after party 'Urban Vision Loves Rolling Stone': l'evento ha raggiunto un potenziale di quasi 19 milioni di visualizzazioni soprattutto grazie alla presenza di giovani talent e creator di Instagram e TikTok – Fabio Farati (@faffapix) con 1.000.000, Lisa Luchetta con 906.000 – oltre a volti noti come Gué (2.600.000), Lele Adani (583.000) e Chadia Rodriguez (456.000). In totale sono 489 i contenuti pubblicati durante il party (85% stories e 15% post) con un reach potenziale di 18.6 milioni di persone (reach web 17%, reach social 83%). Il festival della canzone non è solo un fenomeno italiano, ma sempre più internazionale, con un impatto significativo sui social a livello mondiale. Stati Uniti e Spagna i paesi esteri più interessati, in crescita l’attenzione di Regno Unito e Francia. Inoltre, la kermesse sanremese continua a consolidarsi come evento di riferimento per la Generazione Z, con un engagement senza precedenti sui social. Bianca Balti è la più amata e il personaggio più citato con un picco di interesse all'ingresso all'Ariston, registrato alle 21:35. Carlo Conti riceve confronti negativi con Amadeus. Cristiano Malgioglio è al centro di commenti ironici. Fedez e Giorgia, già emersi nell’analisi della prima serata, si confermano protagonisti generando picchi di attività social, rispettivamente alle 22:15 e alle 23:45. Mentre Olly e Rkomi sono apprezzati come personaggi, ma con giudizi contrastanti sulle performance. I toni delle conversazioni sono prevalentemente neutri (58.6%) e positivi (28.6%), spesso con una forte componente ironica. I toni negativi registrano il 12.8%. In testa c'è 'Quando sarai piccola' di Simone Cristicchi (1,58% sul totale dei commenti), 'Battito' di Fedez (1,56%), 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi (1,23%), 'La cura per me' Giorgia (0,98%), 'Incoscienti giovani' di Achille Lauro (0,86%), 'Fango in paradiso' di Francesca Michielin (0,75%), 'Mille vote ancora' di Rocco Hunt (0,58%), 'Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore’ di Vale Lp e Lil Jolie (0,50%),'Grazie ma no grazie' Willie Peyote (0,49%) e 'Pelle diamante' di Marcella Bella (0,49%). Al primo posto c'è Bianca Balti (3,1% sul totale dei commenti), Cristiano Malgioglio (3,0%), Lucio Corsi (2,7%), Damiano David (2,4%), Giorgia (1,9%), Achille Lauro (1,8%), Elodie (1,7%), Fedez (1,7%), Simone Cristicchi (1,5%) e Rose Villain (1,2%). Sul fronte social, Olly continua a dominare anche nella seconda serata la crescita di follower: nelle ultime 24 ore, guadagna circa 230.000 nuovi follower tra Instagram e TikTok, affermandosi come il personaggio più seguito del festival. A seguire: Tony Effe 117.392 follower in più, Lucio Corsi 95.999, Achille Lauro 88.488, Rose Villain 84.272, Brunori Sas 59.855, Serena Brancale 54.680, Giorgia 50.224, Bresh 45.081 e Simone Cristicchi 42.903. —[email protected] (Web Info)

