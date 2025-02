Sanremo 2025, Alessandra Celentano ospite fissa del DopoFestival

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Maria De Filippi spoilera la presenza di Alessandra Celentano al 'Dopofestival'. La maestra di danza sarà ospite fissa del programma condotto da Alessandro Cattelan e da martedì 11 febbraio si unirà al gruppo di opinionisti – tra cui Selvaggia Lucarelli – giornalisti e cantanti, per commentare le performance dell'Ariston. La notizia è stata rivelata dalla stessa De Filippi durante la puntata di oggi del talent 'Amici', in onda su Canale5. Provocata con domande sui suoi futuri giudizi sui cantanti in gara, la Celentano ha replicato: "Io vado a mio gusto, in fondo vengo da una famiglia di artisti abbastanza riconosciuti, mi sembra. E poi il gusto artistico è personale e non si discute". E in un simpatico scambio con Emanuel Lo, maestro di danza di 'Amici' e compagno di Giorgia (in gara al Festival), ha poi aggiunto: "Sono fan di sua moglie, non di lui". —[email protected] (Web Info)

