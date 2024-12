Sanremo 2025, Achille Lauro e la nuova presunta fiamma: chi è

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il festival di Sanremo, si sa, non è solo musica. Dopo l'annuncio dei 30 big in gara, sul web impazza il gossip. E quest'anno non c'è solo il dissing tra Tony Effe e Fedez a mettere un po' di pepe alla kermesse canora. Gli occhi dei fan sono puntati anche su Achille Lauro, in gara con la presunta cognata, la giovane vincitrice dell'ultima edizione del talent di Amici di Maria De Filippi. Già, perché secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, la nuova fiamma del giudice di X Factor sarebbe proprio la sorella di Sarah, Giulia Toscano. I due, che sarebbero stati pizzicati insieme in una discoteca di Milano, non hanno mai confermato o smentito le voci sulla loro possibile relazione, lasciando spazio alla curiosità. Ma cosa sappiamo della protagonista della presunta love story? Giulia è un avvocato e lavora presso la società Eteria Company. Amante dei cavalli, come si evince dai suoi profili social, non è nuova al mondo dello spettacolo, anche se preferisce restare dietro le quinte. Su Instagram conta quasi 10mila follower e spesso accompagna la sorella Sarah nelle sue uscite ufficiali, come sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. E adesso Giulia si prepara a essere tra i protagonisti non in gara del prossimo festival di Sanremo. "Si parte per un'altra splendida avventura insieme", ha scritto ieri nelle sue storie su Instagram pubblicando una foto dove abbraccia la sorella, subito dopo l'annuncio di Carlo Conti dei 30 big in gara. —[email protected] (Web Info)

