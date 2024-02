Condividi

(Adnkronos) – Quarta serata del Festival di Sanremo 2024 e Adnkronos schiera Osho come 'giudice' d'eccezione. E' Federico Palmaroli a commentare i duetti nella serata cover, con tutti i 30 cantanti impegnati sul palco del teatro Ariston. Aitana per adesso è la cosa più bella del festival. Tra l'altro si capisce più il testo della sua canzone che quello di Geolier. 8 La Nannini a un certo punto sembrava stesse per dire a Rose: "Ah già ce stai pure te, che palle". A Roma diremmo: che Gianna! 7 —[email protected] (Web Info)