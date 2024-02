Condividi

(Adnkronos) –

Ascolti boom anche per la serata finale di Sanremo 2024. La quinta serata, dalle 21.27 all'01.59, è stata seguita da 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share. L'anno scorso la media dell'ultima serata del festival, dalle 21.25 all'1.59, era stata di 12.256.000 telespettatori con il 66% di share. Per trovare un share medio migliore bisogna risalire al festival di Baudo del 1995. Ieri sera, la prima parte del festival, dalle 21.27 alle 23.31, è stata seguita da 17.281.000 spettatori con il 70.8% di share. La seconda parte, dalle 23.34 all'01.59, ha registrato 11.724. 000 con il 78.8% di share. L'anno scorso la prima parte della quinta serata, dalle 21.25 alle 23.54, aveva registrato 14.423.000 spettatori con il 62,1% di share. Mentre la seconda parte, dalle 23.58 all'1.59, era stata seguita da 9.490.000 spettatori con il 73.7%. Amadeus ha dunque chiuso i suoi 5 anni come conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo con un altro risultato storico: una media di share della finale pari al 74.1%, un dato che non si registrava da quasi 30 anni. Per trovare un dato migliore, infatti, bisogna risalire al festival del 1995 condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll che registrò uno share medio del 75.22%. Il picco d'ascolto della finale di Sanremo 2024 in termini di telespettatori è stato raggiunto alle 22.39, con 18.259.000 spettatori, quando sul palco c'erano Fiorello e Roberto Bolle. Il picco di share (ma va tenuto presente che essendosi chiusa la finale ben dopo le 2 il prevedibile picco dell'annuncio del vincitore si saprà solo domani, perché le rilevazioni Auditel si fermano all'1.59), è stato dell'85,3%, raggiunto all'1.56, quando Amadeus e Fiorello hanno letto la classifica prima dello spareggio finale. —[email protected] (Web Info)