Sanremo 2023, grandi emozioni con Mengoni ed il ‘No War’ di Grignani in terza serata

Condividi

Terza serata Sanremese benedetta dal rock dei Maneskin, vincitori della precedente edizione, che in 15 minuti mostrano il valore aggiunto del Festival, carico in questo ulteriore appuntamento, del messaggio inclusivo della sportiva Paola Egonu.

“Prendete dei bicchieri di vari colori e metteteci dentro l’acqua. Vedrete che la maggior parte delle persone sceglierà il bicchiere trasparente, solo perché il suo contenuto è più limpido. Eppure se proverete a bere da uno dei bicchieri colorati, scoprirete che l’acqua ha sempre lo stesso gusto, fresco e vita, perché siamo tutti uguali oltre le apparenze”. Con queste parole si parla di razzismo, in risposta alle polemiche politiche che non desideravano passasse il messaggio di un’Italia poco inclusiva. Se da un lato si è trattato il tema della diversitá, dall’altro ci ha pensato Grignani a lanciare fiori in platea con il messaggio ‘No War’, sulla scia della Ferragni che affida all’outfit frasi memoria. Smontata la polemica di un dissidio tra Blanco e Grignani, così come tra Madame ed Anna Oxa, Alessandro Siani interviene comicamente con Morandi, affidando all’Ariston una frase lapidaria: “La felicità non è stare isolati in una stanza, per essere felice ti devi muovere”. E di felicitá si parla quando si ascolta la musica, perché le note donano consapevolezza, alleggeriscono il cuore ed offrono serenitá…proprio come Sanremo, intento a donare canzoni da amare e portare nel bagaglio della vita. Alla fine di un lungo terzo appuntamento in cui Amadeus ha perfino baciato Rocio Murales, la classifica viene un pó stravolta, lasciando il timone di essa ancora a Mengoni, acclamato con una meritatissima standing ovation. Ancora record di ascolti rispetto alla media tradizionale per Amadeus anche mercoledì 8 febbraio. Sono stati incollati alla ti ben 9,2 milioni di telespettatori con uno share del 57,6% rispetto al 54,10 dello scorso anno.

CLASSIFICA PROVVISORIA TERZA SERATA

1 – Marco Mengoni

2 – Ultimo

3 – Mr Rain

4 – Lazza

5 – Tananai

6 – Madame

7 – Rosa Chemical

8 – Colapesce Dimartino

9 – Elodie

10 – Giorgia

11 – Coma Cose

12 – Gianluca Grignani

13 – Modà

14 – Paola & Chiara

15 – LDA

16 – Ariete

17 – Articolo 31

18 – Mara Sattei

19 – Leo Gassmann

20 – Colla Zio

21 – Levante

22 – Cugini di campagna

23 – gIANMARIA

24 – Olly

25 – Anna Oxa

26 – Will

27 – Shari

28 – Sethu