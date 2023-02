Sanremo 2023, Coletta e Amadeus alla vigilia del Festival: “Sarà l’edizione della consapevolezza”

Condividi

Alle 11, presso il Casinó di Sanremo ha preso il via la conferenza di Rai Pubblicità con Amadeus, il direttore dell’intrattenimento prime time Rai Stefano Coletta e i vari partner. Ammonta a 50 milioni di euro la cifra raccolta dagli sponsor

Tra essi Suzuki, che porterà sul palco di piazza Colombo un diverso artista ogni sera. Si comincia domani con Piero Pelù, poi Nek e Renga, Annalisa, La rappresentante di lista e in chiusura Achille Lauro.

Per Coletta questo sarà il Festival della consapevolezza, in cui si parlerà di musica anche per dare voce a ciò che accade nel mondo. Atteso un messaggio scritto di Zelensky che leggerá Amadeus. Il presentatore aggiunge: “Sono felice di cominciare questa quarta avventura; ogni volta è uno spettacolo diverso, per come siamo noi e per il clima che viviamo. Sono onorato di avere con me Morandi per cinque serate, è la storia dello spettacolo italiano, ha fatto la storia del nostro Paese. E poi, al di là di quello che rappresenta con lui mi trovo bene, ha il mio stesso modo di fare spettacolo, tra semplicità e entusiasmo. Lui sarà il coconduttore, poi è chiaro che averlo e non farlo cantare sarebbe un peccato… A proposito di amici, Fiorello ci ha fatto un regalo con ‘Viva Rai 2 Viva Sanremo di notte su Rai 1’. Anche quest’anno sono partito dalle canzoni in gara, che sono centrali, poi viene lo show. Auguro ai cantanti di avere lo stesso successo di tanti loro predecessori”.

Morandi cavalca quest’onda e dichiara: “Negli ultimi anni quello dell’Ariston è tornato ad essere un palco molto importante per il Paese, è tornato a lasciare tracce importanti nella nostra musica, da Diodato ai Maneskin, da Mahmood a Irama, tanti grandi successi che non sono finiti dopo quindici giorni. È tornato centrale come quando c’era Modugno, qui ci sono passati tutti, da Vasco a Lucio. E poi Sanremo piace alla gente, sono 73 anni ma secondo me andrà avanti ancora a lungo”. I cantanti che si esibiranno il 7 Febbraio in ordine alfabetico e non di uscita sono:

Anna Oxa

Ariete

Colla Zio

Coma_Cose

I Cugini di Campagna

Elodie

Gianluca Grignani

GianMaria

Leo Gassmann

Mara Sattei

Marco Mengoni

Mr.Rain

Olly

Ultimo