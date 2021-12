Sanremo 2022, annunciati i 22 big in gara

Condividi

Sanremo, 4 dic. – Mancano due mesi al Sanremo tris di Amadeus e poi l’Italia si tingerà nuovamente del colore della musica in tutte le sue versioni più disparate.

C’era attesa per l’annuncio dei big in gara nell’edizione 2022 e dopo tante indiscrezioni finalmente Amadeus ha svelato l’arcano in diretta nazionale, nell’edizione delle 20.00 al Tg1.

La scelta cade sulla classica formula di big della old generation, pronti a salire sul palco in competizione con nuove rivelazioni e cantanti più giovani, ma comunque affermati a livello nazional popolare.

Finalmente è ufficiale, sicché ecco i nomi dei 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2022.

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

Elisa,

Dargen D’amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga e Donatella Rettore

Noemi

Hignsnob feat Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La rappresentante di Lista

Ana Mena

Cambia così il piano originale del conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival. Inizialmente l’annuncio dei Big era previsto durante Sanremo Giovani, il 15 dicembre prossimo. Invece, il programma è stato modificato in corsa quasi sicuramente a causa dei rumors e delle indiscrezioni uscite nelle scorse ore.