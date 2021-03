Sanremo 2021, la scaletta della prima serata

Condividi

Cresce l’attesa per l’inizio della kermesse che avrà inizio alle ore 20.40 questa sera su Rai1. Un’edizione particolare la 71esima, fatta di tanti veti, ma non per questo di meno musica.

A quanto pare accadrà proprio il contrario; mentre la pandemia ha bloccato il lato glamour e mediatico della manifestazione con eventi collaterali, Amadeus ha lavorato per assicurare maggiore intrattenimento agli italiani costretti a casa dal coprifuoco.

Accanto ad Amadeus e Fiorello ci saranno nel cast fisso Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Mentre la co-conduttrice della prima serata sarà l’attrice Matilda De Angelis.

Monta la curiosità sulla proposta musicale e scenica al contempo, di Achille Lauro che come promesso, proporrà uno dei curiosi 5 quadri.

Sul palco saliranno questa sera 4 nuove proposte e i primi 13 big in gara.

Si esibiranno in quest’ ordine 4 degli 8 giovani in gara:

Gaudiano

Elena Faggi

Avincola

Folcast

Voteranno le tre giurie. La demoscopica (33%), la sala stampa (33%) e il televoto (34%).

Questa invece la scaletta in ordine di apparizione dei Big:

Arisa

Colapesce e Dimartino

Aiello

Francesca Michielin e Fedez

Max Gazzè

Irama

Madame

Maneskin

Ghemon

Coma_Cose

Annalisa

Renga

Fasma

I 13 Campioni saranno valutati esclusivamente dalla giuria demoscopica. Al termine della serata verrà resa nota la classifica.

